خبر سار.. إعلان موعد صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية للعمالة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:32 م
نيفين القباج
نيفين القباج
آيات عامر
قررت اللجنة الوزارية المشكلة لدعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا في اجتماعها اليوم الثلاثاء، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، صرف الدفعة الثالثة لهذه الفئة من المنحة الرئاسية التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرها 500 جنيه بدءًا من الأحد المقبل الموافق 16 أغسطس وحتي الخميس 20 من نفس الشهر.

وذلك من ماكينات الصرف بموجب الكارتATM مسبوق الدفع الذي صرف به المستحق الدفعة الثانية، مع التأكد من وصول رسالة نصية علي تليفون الشخص المستحق قبل موعد الصرف بنحو 24 ساعة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التي حضرها وزير القوي العاملة محمد سعفان، والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومقرر اللجنة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، وأكرم عبد الباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية، فضلا عن عبده علوان نائب رئيس هيئة البريد.

كما تم الاتفاق على تقسيم الأعداد المستفيد من صرف الدفعة الثالثة من المنحة علي شرائح يومية لعدم التزاحم علي الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي للبريد أو البنك الزراعي المصري، بحيث تكون 260 ألف مستحقًا يوميًا، وسوف ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق علي تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ 24 ساعة، وذلك لعدم التزاحم علي ماكينات الصرف الآلي وضمانا لسلامة المستحقين

وخلال الاجتماع قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ان تقديم المساعدات للعمالة غير المنتظمة يأتي في إطار حرص الدولة علي مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي الي ضرورة التنسيق بين مبادرة دعم العمالة الغير منتظمة والوزارات الشريكة لاحتساب المساعدات الاجتماعية الموجه للنساء العاملات والأشخاص ذوي الإعاقة ضمن جهود الحماية الاجتماعية لمناهضة الآثار السلبية لفيروس كورونا ودعت وزيرة التضامن الاجتماعي الي التوسع في التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة طبقًا لقواعد البيانات التي تم جمعها من خلال مبادرة الحكومة لدعم العمالة غير المنتظمة ومن خلال حملات التوعية الإعلامية والميدانية التي تخطط الوزارة لإطلاقها.

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي عن التنسيق مع وزارة السياحة والآثار ونقابة المرشدين السياحيين لدعم المتضررين من المرشدين السياحيين لمدة قد تصل إلي أربعة أشهر كما استعرضت الموقف المالي للحساب 2030 بالمؤسسة القومية للتكافل والذي تم تخصيصه لدعم العمال غير المنتظمة.

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