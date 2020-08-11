صوتك له قيمة.. البابا تواضروس يوجه رسالة للمواطنين بعد الإدلاء بصوته

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن هذه الأيام وقت المشاركة الوطنية، مشيرًا إلى الأية المقدسة التي تقول "فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له" ( يع 4: 17).





وأكد قداسته بعد الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، أن الواجب والمشاركة في الانتخابات مجلس الشيوخ تلك أهم مؤسسة من مؤسسات الدولة.



ودعا بابا الإسكندرية، جميع المصريين بالنزول والمشاركة وابداء الرأي والتفاعل الإيجابي، معلقًا " أعرف إن صوتك ضروري له قيمة ويساعد في بناء وطن وهذه مسؤولية علينا جميعًا.



وعن ظروف انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد التي تمر بها البلاد، علق قداسته قائلًا: إن الظروف الخاصة في هذه الشهور الحالية، مؤكدًا أن قيادة مصر كلها ادارت هذا الموقف بنجاح.