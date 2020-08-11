النائب العام يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:27 م
المستشار حمادة الصاوي النائب العام
المستشار حمادة الصاوي النائب العام
مـروة هيـكل
أدلى اليوم الثلاثاء، المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بصوته الانتخابي في «مدرسة رفاعة الطهطاوي» بحي أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة في اليوم الأول من انتخابات «مجلس الشيوخ».

وقد أعرب سيادته عن إيمانه بضرورة أداء الواجب الوطني نحو هذا الاستحقاق الانتخابي، وهي إحدى الواجبات الدستورية التي يجب على كل مواطن أن يؤديها ضمانًا لحياة دستورية قانونية ديمقراطية سليمة للمجتمع المصري. 

كما تمنى سيادته لأبنائه من أعضاء «النيابة العامة» المشاركين في الإشراف على اللجان الانتخابية التوفيق، ودعاهم إلى الالتزام بأداء واجبهم الوطني حتى تتم العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، والتيسير على المواطنين بما يليق بمكانة «جمهورية مصر العربية».

ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ

وانطلق اليوم الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.
النائب العام يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
النائب العام يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
النائب العام يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
النائب العام يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
النائب العام يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
النائب العام يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

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