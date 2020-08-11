مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

فتح مسئولو النادي الأهلي مفاوضات جديدة مع باهر المحمدي مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي، لضمه خلال الفترة المقبلة.





وطلب باهر المحمدي الرحيل بصفقة نهائية عن الاسماعيلي، في فترة الإنتقالات المقبلة مما سبب أزمة داخل الإدارة حيث يعد المحمدي من العناصر الأساسية ويقترب الأهلي من حسم الصفقة.





واقترب باهر المحمدي من الرحيل عن صفوف الدراويش خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة والذهاب إلى إحدى الدوريات الخارجية خلال الفترة القادمة.





وطلب باهر المحمدي، الرحيل إلى نادي قاسم باشا التركي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





ويعد رحيل باهر المحمدي إلى، الفريق التركي قاسم باشا التركي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة محطة ترانزيت من أجل الإنتقال إلى النادي الأهلي.