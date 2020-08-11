مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:31 م
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
فتح مسئولو النادي الأهلي مفاوضات جديدة مع باهر المحمدي مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي، لضمه خلال الفترة المقبلة.

وطلب باهر المحمدي الرحيل بصفقة نهائية عن الاسماعيلي، في فترة الإنتقالات المقبلة مما سبب أزمة داخل الإدارة حيث يعد المحمدي من العناصر الأساسية ويقترب الأهلي من حسم الصفقة.

واقترب باهر المحمدي من الرحيل عن صفوف الدراويش خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة والذهاب إلى إحدى الدوريات الخارجية خلال الفترة القادمة.

وطلب باهر المحمدي، الرحيل إلى نادي قاسم باشا التركي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد رحيل باهر المحمدي إلى، الفريق التركي قاسم باشا التركي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة محطة ترانزيت من أجل الإنتقال إلى النادي الأهلي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صفقة باهر المحمدي باهر المحمدي الاهلي الاسماعيلي

أخبار تهمك

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تطورات الحالة الصحية لوالد محمد صلاح

منذ 39 دقيقة

ريال مدريد يعلن رحيل لاعب جديد

منذ ساعة و 9 دقيقة

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ويوفنتوس بطلها ديبالا

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يرفض الاستسلام أمام فايلر

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ 39 دقيقة

عبد الله السعيد يعلق على انضمام نجم الأهلي لبيراميدز

منذ ساعتين و 9 دقيقة

شعبة المجوهرات تكشف أسباب إنهيار أسعار الذهب خلال التعاملات

منذ ساعة

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 15 ساعة

كوبو: فضلت الانتقال إلى فياريال لهذا السبب

منذ أقل من ساعتين

هل تتم الصفقة التبادلية بين ريال مدريد ويوفنتوس؟

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بسبب ميسي.. كيكي سيتين يغير خطة برشلونة ضد بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تبخر حلم ريال مدريد في ضم باولو ديبالا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل.. بيراميدز يجهز لضم صفقة القرن

مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

مفاجأة.. الزمالك يتدخل لخطف صفقة الموسم من الأهلي

برقم خيالي.. سفاح الجزائر مفاجأة صفقات الأهلي

الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة جديدة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:31 م

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية

05:00 م

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

03:06 م

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

02:18 م

شعبة المجوهرات تكشف أسباب إنهيار أسعار الذهب خلال التعاملات

05:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان