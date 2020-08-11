العراق يسجل 3396 إصابة و67 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:36 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3396 إصابة و67 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "تم فحص 18901 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1183950 نموذجاً"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأضافت: "كما تم تسجيل 2312 حالة شفاء خلال ذات المدة" وبلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 112102 حالة، والإصابات 156995 إصابة، بينما الوفيات بلغت 5531 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الأثنين، تسجيل 3484 إصابة و72 وفاة بفيروس كورونا.

وقد أصيب لاهور شيخ جنكي، الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بفيروس كورونا، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

ونشر شيخ جنكي، مقطع مصور على حسابه الشخصي في موقع فيسبوك، قال فيه إنه "سعيد بإصابته كأي مواطن عادي بالفيروس وشعوره بآلام المواطنين".

وأضاف شيخ جنكي: "حين انتشر الفيروس كان هو وفريقه يقوم بزيارة المناطق الخطرة ليكون على اطلاع عن كثب على الأوضاع الصحية".

 


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