انتخابات مجلس الشيوخ 2020.. أحمد أبو هشيمة يتفقد لجنة مدرسة دكتور جابر جاد الثانوية بمركز ناصر في بني سويف

تفقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح لانتخابات مجلس الشيوخ في قطاع الصعيد على القائمة الوطنية من أجل مصر سير العملية الانتخابية بلجنة مدرسة دكتور جابر جاد الثانويه بمركز ناصر بمحافظة بني سويف.





واستقبل الناخبون المتواجدون أمام اللجنة مرشح حزب الشعب الجمهوري بحفاوة شديدة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.





وبدأت الانتخابات داخل مصر من صباح اليوم الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.





ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.





ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا.





وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.



