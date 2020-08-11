إقبال في ساعات الذروة على اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ 2020 بالفيوم (صور)



ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن، بتكثيف أعمال النظافة بمناطق مقرات اللجان الانتخابية، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملية التصويت للحفاظ على سلامة المواطنين، مشددًا على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديري المدارس لمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي من حيث تجهيز أماكن لانتظار الناخبين من كبارالسن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير علي الناخبين وأعضاء اللجان، وإزالة العبارات المسيئة والدعاية الانتخابية من على جدران المقرات الانتخابية، ومنع أي وسيلة من وسائل الدعاية داخل أو خارج اللجان.



وأكد "الأنصاري" أن المشاركة فى عملية التصويت واجب قومي على كل مواطن، لأنه يؤكد الصورة الحضارية التى تستحقها مصر أمام دول العالم، مشيرًا أن لكل مواطن الحق في إبداء رأيه بكل حرية فى إطار من القانون والديمقراطية، لافتًا أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تتلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية على مدار الـ 24 ساعة على الأرقام: 0842168041 و0842168043.











شهدت محافظة الفيوم، فى ساعات الذروة اقبالا متاصعدا على اللجان الانتخابية الموزعة على ٤٢٤ لجنة فرعية و٣٢٧ لجنة مركزية بكافة قرى ومراكز محافظة الفيوم.يذكر ان اللجان قد بدأت منذ التاسعة صباحا موعد فتح اللجان استقبال الناخبين والتى بدا ضعيفا ثم تصاعد تدريجيا فى معظم اللجان وخاصة مركز الفيوم وبندر الفيوم ومركز إطسا.وقد تواجد شباب حزب مستقبل وطن أمام اللجان الانتخابية للتسهيل على الناخبين للاداء باصواتهم والاستعلام عن مقراللجنة الانتخابية كما شهدت لجنة مدرسة المسلة الاعدادية ولجان مدرسة الناصرية ومدرسة جاسمين الاعدادية ومدرسة النور للمكفوفين اقبال متوسط وسط اجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا كما شهدت عدد من اللجان تواجد لامانة المراة بحزب مستقبل وطن لتقديم المساعدة للناخبين للاداء باصواتهم.وأنهت محافظة الفيوم استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ التى تنطلق اليوم الثلاثاء وتستمر على مدى يومين، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وغرف فرعية بجميع مراكز المحافظة، للمتابعة المستمرة ووضع حلول سريعة للمشكلات التى قد تعوق سير العملية الانتخابية.صرح بذلك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وأوضح أنه تم تجهيز عدد 434 لجنة فرعية موزعة على 327 مركز انتخابى بجميع مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال مليون و998 ألف و930 ناخبًا لهم حق التصويت بالمحافظة.