تركيا تستهدف اجتماعا أمنيا شمال أربيل يخلف 5 قتلى

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
الفجر
قُتل 5 أشخاص على الأقل بقصف تركي استهدف اجتماعًا لحرس الحدود و"حزب العمال الكردستاني" شمال أربيل، حسبما قالت مصادر أمنية عراقية، اليوم الثلاثاء.

ونقلت "السومرية نيوز" عن مصدر أمني لم تذكر هويته أن "قصفا تركيا استهدف اجتماعا لحرس الحدود وحزب العمال وهناك معلومات أولية عن سقوط قتلى من حرس الحدود".

وأضاف المصدر أن "القصف تم بطائرة مسيرة"، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وقد أفاد الإعلام الأمني في العراق، بوقوع انفجار عبوة ناسفة برتل تابع لقوات التحالف الدولي في منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، قال مصدر عراقي، إن "ثلاثة جرحى سقطوا بالعاصمة بغداد، جراء إنفجار عبوتين ناسفتين في حي البنوك ومنطقة الطالبية".

هذا وتم إغلاق ساحة عدن الحيوية المؤدية إلى مدينة الكاظمية في بغداد من جميع الاتجاهات عقب الانفجارين، وفقًا لفضائية "سكاي نيوز عربية".

وأوضح المصدر: أن "إمرأة أصيبت في أحد الانفجارين الذين وقعا مساء اليوم، وهي حاليًا في حالة حرجة".



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