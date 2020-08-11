سوريا تطرح مناقصة لشراء 200 ألف طن من القمح من روسيا

قال متعاملون في سوق الحبوب، اليوم الثلاثاء، إن المؤسسة الحكومية المعنية بالحبوب في سوريا طرحت مناقصة دولية لشراء 200 ألف طن من قمح الطحين لصناعة الخبز، من روسيا.

وأضاف المتعاملون، أن الموعد النهائي لتقديم العروض، في المناقصة التي طرحتها المؤسسة السورية العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب، هو 14 سبتمبر المقبل.

وأضاف المتعاملون، أن الموعد النهائي لتقديم العروض، في المناقصة التي طرحتها المؤسسة السورية العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب، هو 14 سبتمبر المقبل.





وقد رفعت محافظة دمشق أجور النقل الداخلي في المدينة للسيارات العاملة على المازوت، وبنسبة قاربت مئة في المئة.





وأصدر المكتب التنفيذي في المحافظة قرارا بتعديل (رفع) تعرفة الركوب للخطوط القصيرة المقدرة بنحو 10 كيلومترات من 40 ليرة إلى 75 ليرة، ورفع تعرفة الركوب للخطوط الطويلة (فوق 10 كيلومترات) من 50 إلى 100 ليرة.

وأبقى القرار تعرفة الركوب داخل بعض الأحياء كما في حيي الورود ومساكن الحرس، عند 50 ليرة.

وتضمن القرار الذي أقره المكتب التنفيذي للمحافظة يوم 27 من الشهر الماضي ويبدأ تنفيذه غدا، بأن تبقى التعرفة الجديدة سارية المفعول "حتى في حال ارتفاع قيمة الوقود لغاية 10 في المئة فقط".



