كوبو: فضلت الانتقال إلى فياريال لهذا السبب

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
أكد الياباني كوبو نجم ريال مدريد الإسباني المُعار إلى فياريال، أن عرض الغواصات الصفراء كان الأفضل على الإطلاق، وذلك خلال تقديمه لاعبًا في صفوف الفريق.

وينضم كوبو /19 عاما/ إلى فياريال بعقد إعارة من ريال مدريد يستمر حتى نهاية الموسم المقبل، وذلك بعد أن قدم مستويات جيدة في الموسم الماضي الذي قضاه معارا لفريق ريال مايوركا.

وقال كوبا :"كانت هناك عروض أخرى، لكن هذا كان أفضل العروض، لهذا جئت إلى هنا."

ويعلق ريال مدريد أمال عرضية على كوبو، اللاعب السابق بقطاعات الناشئين ببرشلونة، والذي انتقل إلى ريال مدريد قادما من إف.سي طوكيو في عام 2019.

ويشكل الانضمام إلى فياريال خطوة إلى الأمام في مسيرة كوبو الشاب، الذي شارك أساسيا في 23 مباراة مع فريق ريال مايوركا في الموسم الماضي.

وأنهى فياريال الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري الإسباني، وسيشارك تحت قيادة مديره الفني الجديد أوناي إيمري، في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وقال كوبو :"جئت هنا بهدف تقديم موسم رائع على المستويين الفردي والجماعي، هذا نادي كبير حقا، وأتمنى مساعدته في تقديم ما هو أفضل."

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