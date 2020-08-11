نجم الأهلي يرفض الاستسلام أمام فايلر

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:58 م
بوابة الفجر

 رفض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، الاستسلام في الحصول على فرصته تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خلال الفترة المقبلة.

ولا يزال صالح جمعة لاعب المارد الأحمر، بعيد عن حسابات الجهاز الفني، بالرغم من عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق مؤخرًا.

وحرص جمعة، في عقد جلسة خاصة مع فايلر من أجل معرفة أسباب ابتعاده عن المشاركات الأساسية وخروجه من قائمة الفريق.

وأكد فايلر، للاعبه ضرورة التخلص من وزنه الزائد خلال الفترة المقبلة، من أجل منحه فرصة المشاركة بشكل أساسي، وضرورة اتباعه التعليمات الفنية.

وكان النادي الأهلي حقق فوزًا على إنبي مساء أمس الأحد، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الخامس عشر للدوري المصري الممتاز.

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