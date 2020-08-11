34 جنيه تراجع فى أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الثلاثاء 11-8-2020

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:27 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب الإنهيار خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، ليفقد جرام الذهب 15 جنيه اضافية بعد أن خسر 19 جنيها في التعاملات الصباحية ليسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 887 جنيهُا ، يأتي ذلك بالتزامن مع انخفاض السعر العالمى للذهب وجاءت الأسعار على النحو التالي:

اسعار الذهب الآن 
عيار ١٨ : 747.40

عيار ٢١ : 872

عيار ٢٤ : 996.55


الجنيه الذهب : 6976

السعر العالمي : 1947


أسعار الذهب العالمي:

عمقت أسعار الذهب خسائرها لأكثر من 75 دولاراً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تفضيل المستثمرين للأصول الخطرة على حساب عناصر الأمان.

وتعرض المعدن الأصفر إلى ضغوط قوية مع مكاسب الأسهم الآسيوية والأوروبية كما تشير العقود الآجلة لـ"وول ستريت" إلى أنها سوف تستهل التعاملات على ارتفاع قوي.

جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده طورت أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

كما تحسنت شهية المخاطرة مع آمال التوصل لاتفاق بشأن صفقة التحفيز الأمريكية الجديدة.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة منذ عام 2018.

وبحلول الساعة 1:05 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنحو 3.7 بالمائة ليتهاوى إلى 1964.20 دولار للأوقية فاقداً نحو 75.50 دولار.

وخلال نفس التوقيت، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بأكثر من 3.3 بالمائة أو ما يوازي 68.08 دولار إلى 1959.20 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.3 بالمائة إلى 93.247، بعد أن وصل إلى 93.724 في وقت سابق من التعاملات.

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