مصري بفريق أكسفورد يكشف سعر لقاح كورونا المنتظر

أكد الدكتور أحمد سالمان، المصري الوحيد بفريق أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، أن شركة أسترازينيكا والتي أخذت حق تصنيع لقاح كورنا من أكسفورد، تبيع اللقاح بسعر التكلفة، ويبلغ سعر التكلفة حاليا 7 دولار للجرعة، وعند إنتاج كميات أكبر تقل التكلفة لـ 6 أو 5 دولارات للجرعة الواحدة، وعند استمرار الفيروس بشكل موسمي مثل الإنفلونزا يتم وقتها إضافة هامش ربح لكل جرعة.





وأضاف في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن الأبحاث التي تتم في جامعة أوكسفورد تتم بصورة علمية بحتة ولا تحتاج لمنظمة الصحة العالمية أو مرجع غيرها، كما أن المنظمات العالمية لا يكون تعاقدها مع الباحثين والعلماء، مؤكدا أنها تعاقدات مع حكومات وجهات إدارية أكثر منها منظمات.





وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 1101 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 53779 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 174 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 95666 حالة من ضمنهم 53779 حالة تم شفاؤها، و5035 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.