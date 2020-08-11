رئيس قناة السويس: جميع العاملين بالهيئة شاركوا بالانتخابات (فيديو)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:19 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن انتخابات مجلس الشيوخ تدل على استقرار الحالة السياسية والأمنية في مصر.

وأكد "ربيع"، خلال حواره مع مراسلة قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن جميع العاملين بالهيئة يشاركوا في العملية الانتخابية بحرية كاملة؛ لتدعيم الحياة السياسية في مصر، وتم توفير أتوبيسات لهم لسهولة التنقل، مشيرًا إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بمستشفى الهيئة تحسبًا لأي طارئ.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن الإقبال على المشاركة حتى الآن مقبول، مشيدًا بتنظيم العملية الانتخابية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، مشددًا على أن مجلس الشيوخ مكمل لمجلس النواب.

وبدأت الانتخابات في داخل مصر من صباح اليوم الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومي الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومي الثلاثاء والأربعاء للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين في رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت في الانتخابات.

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