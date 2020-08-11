وزير التنمية ومحافظ القاهرة يتفقدان العملية الانتخابية بشبرا وعابدين

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة؛ لجنتى مدرسة التوفيقية الثانوية بنين بشبرا، ونوبار الإعدادية بنين بعابدين؛ للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وإتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من توافر كافة الوسائل التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة.





ورافق وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولتهم كل من اللواء ابراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية وحسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.





والتقى وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة أثناء الجولة بعدد من الشباب والمواطنين قبل دخولهم للإدلاء بـأصواتهم حيث أكدوا توافر كافة الاجراءات التى تتيح لهم التصويت بيسر وسهولة خاصة المطهرات والكمامات، كما تم توفير عدد كافي من المقاعد مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين وعمل تندات ومظلات لحمايتهم من حرارة الجو كما تم مد اللجان بكراسي متحركة لمعاونة كبار السن.





وأشاد اللواء محمود شعراوى، بالمشاركة الشبابية فى انتخابات مجلس الشيوخ والتى رصدها خلال الإدلاء بصوته فى إحدي لجان مصر الجديدة وكذلك الجولة التى قام بها اليوم فى عدد من اللجان الانتخابية بالقاهرة.





وأكد شعراوى على أهمية مشاركة كافة أبناء الشعب المصرى فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم لاستكمال المؤسسات التشريعية والدستورية للدولة المصرية.





ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم بدء عملية الاقتراع في 1358 لجنة هي عدد اللجان المقرر اجراء الانتخابات بها على مستوى المحافظة في موعدها المحدد، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز غرفة العمليات حيث تم تزويدها بأحدث وسائل الاتصال وربطها بكافة مراكز الاقتراع؛ لمتابعة سير عملية الانتخابات بجميع اللجان الفرعية بمحافظة القاهرة لتكون مهمتها تلقي أي بلاغات خاصة بالانتخابات والتحقق منها وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها والتنسيق مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية مشيرًا إلى أن المحافظة خصصت الرقم الساخن ١٥٤٩٦ لتلقي أي شكاوي أو بلاغات تتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ.



