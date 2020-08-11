وكيل تعليم الفيوم يتفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2020 (صور)



وتفقد لجنة مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة، ولجنة مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية، ولجنة مدرسة محمد صبري البكباشي، ولجنة مدرسة النهضة الإعدادية للبنات، ولجنة مدرسة الشهيد أحمد زكي لطيف (الناصرية سابقا) ولجنة مدرسة بحر يوسف الابتدائية، ولجنة مدرسة الفيوم الثانوية للبنات.



وقد شدد وكيل الوزارة خلال المتابعة على ضرورة تهيئة كافة الأجواء المناسبة أمام الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، ورفع كفاءة المدارس من ناحية النظافة والإنارة واللوحات الإرشادية وأماكن انتظار كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع الخطط المناسبة لضمان مشاركة جميع العاملين فى التربية والتعليم بالفيوم في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وتفعيل دور لجنة الأزمات والكوارث في المدارس والإدارات، وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لضمان حسن سير العملية الانتخابية بمدارس محافظة الفيوم.



كما أكد على أهمية مشاركة جميع العاملين بالتربية والتعليم بالفيوم في الانتخابات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال إدلاء الناخبين بأصواتهم بلجان الانتخابات بالمدارس، وتنفيذ تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، للوقاية من فيروس كورونا، وأهمها تعقيم اللجان قبل الاقتراع وأثناء فترة الراحة وبعد الاقتراع، وكذا توفير موظفين لتنظيم التباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة، وتوفير سيارات إسعاف، وكمامات وقفازات لمن لا يحملها حتى يتمكن من التصويت.



ووجه “عبدالله وكيل الوزارة” رسائل حث فيها جميع المواطنين بمحافظة الفيوم على النزول والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، لاستكمال بناء المؤسسات الدستورية والنيابية في مصر.



كما شهد المقر الانتخابي، تواجدا أمنيا كثيفا، لتنظيم سير عمليات التصويت بالانتخابات، مع التشديد على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية في الاستحقاق للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأنهت محافظة الفيوم استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ التى تنطلق اليوم الثلاثاء وتستمر على مدى يومين، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وغرف فرعية بجميع مراكز المحافظة، للمتابعة المستمرة ووضع حلول سريعة للمشكلات التى قد تعوق سير العملية الانتخابية.



صرح بذلك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وأوضح أنه تم تجهيز عدد 434 لجنة فرعية موزعة على 327 مركز انتخابى بجميع مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال مليون و998 ألف و930 ناخبًا لهم حق التصويت بالمحافظة.



ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن، بتكثيف أعمال النظافة بمناطق مقرات اللجان الانتخابية، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملية التصويت للحفاظ على سلامة المواطنين، مشددًا على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديري المدارس لمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي من حيث تجهيز أماكن لانتظار الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير علي الناخبين وأعضاء اللجان، وإزالة العبارات المسيئة والدعاية الانتخابية من على جدران المقرات الانتخابية، ومنع أي وسيلة من وسائل الدعاية داخل أو خارج اللجان.



وأكد "الأنصاري" أن المشاركة فى عملية التصويت واجب قومي على كل مواطن، لأنه يؤكد الصورة الحضارية التى تستحقها مصر أمام دول العالم، مشيرًا أن لكل مواطن الحق في إبداء رأيه بكل حرية فى إطار من القانون والديمقراطية، لافتًا أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تتلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية على مدار الـ 24 ساعة على الأرقام: 0842168041 و0842168043.



تفقد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عدد من لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمدارس محافظة الفيوم.