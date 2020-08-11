وزير الرياضة: مصر بقيادة السيسي تولي أهمية كبيرة للشباب (صور)

شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذى لوزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم الثلاثاء في مؤتمر أولويات الشباب العربي، تحت رعاية جامعة الدول العربية مع نظرائه من دول الإمارات، البحرين، المغرب، الأردن، وموريتانيا، الذى يعقده مركز الشباب العربى تحت رعاية جامعة الدول العربية وبحضور عدد من قادة مؤسسات العمل الشبابى عبر تقنية الفيديو كونفرنس وذلك بمناسبة اليوم العالمى للشباب.





أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن سعادته بلقاءه لجميع الوزراء الحضور، موضحًا أن عام ٢٠٢٠ يشهد الكثير من التحديات والتساؤلات في ظل وجود فيروس كورونا المستجد، والذي كان له أثر كبير علي الشباب، مشددا علي أهمية إحياء الأمل في نفوس الشباب العربي والعمل علي فهم الشباب وقدراته وطاقته التي لا تعرف المستحيل.





وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، على أن الشباب العربي يحظي بكل الأهمية في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الدراسة التي تمت، تعتبر دراسة هامة وحيوية من أجل دعم متخذي القرار في الدول العربية لمعرفة رغبات وطموحات الشباب بصورة واقعية أكبر حول رغبات الشباب العربي، حيث جاءت نتيجة الاستفتاء تعبيرا عن رغبة الشباب المختلفة.





وتابع: "جاء الأمن علي أولويات الشباب تليها التعليم والرعاية الصحية، الدخل، فرص العمل، تطوير الذات، البيئة، البنية التحتيه، التقدم التكنولوجي، المعايير الاجتماعية بالاضافة الي الترفيه".





وأضاف "صبحي" أن الشباب هم الشريك الرئيسي في بناء الأوطان العربية، وله دور فعال وبناء في تقديم الدعم والمؤازرة للقيادات في مختلف البلدان العربية، مؤكدا أن مصر تولي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية كبيرة بالشباب في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والعمل علي إعدادهم في تولي مهام العمل السياسي والتنفيذي والاداري بالدولة المصرية، يظهر هذا جليا في الانشطة والفعاليات التي تقوم بها الدولة المصرية من اجل اعداد الشباب وتنمية مهاراتهم الحياتيه.





شهد المؤتمر إعلان نتائج دراسة اولويات الشباب العربى الذى شارك فى مرحلتها الاولى وعددهم ٧٠٠٠ شاب وشابة يمثلون ٢١ دولة عربية فى الفئة العمرية من ١٥ ل٣٤ عاما وذلك لتشكيل خارطة طريق للبرامج والمشاريع والاستراتيجيات الشبابية العربية ضمن ١١ قطاعاُ حيويًا كما سيتم تدشين اول منصة تفاعلية لرصد أولويات الشباب العربى.





كما استضاف المؤتمر جلسات حوارية بمشاركة ١٠٠ شاب وشابة من مختلف انحاء الوطن العربى لمناقشة مخرجات الاستطلاع مع عدد من صناع القرار.





الجدير بالذكر، أن نتائج الاستطلاع تهدف الى فهم احتياجات الشباب العربى وتحليل اهتماماتهم اضافة الى تقديم توجيهات عامة للباحثين وصناع القرار لدعم تمكين الشباب وفقا لاولويات قام بصياغتها الشباب انفسهم، الى جانب تعزيز الاشتراك الشبابى وربط توصياتهم بشكل علمى مع صناع القرار، وتعزيز العمل العربى الشبابى المشترك، ودعم تنمية المجتمعات العربية من خلال الاستثمار فى طاقة الشباب.