وزير البترول خلال الإدلاء بصوته: مجلس الشيوخ اثراء للحياة النيابية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:39 م
بوابة الفجر
أدلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بصوته فى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان " مجلس الشيوخ" بلجنة انتخابات ماسبيرو ، وأوضح عقب الإدلاء بصوته حرصه الكامل على المشاركة فى هذا الحدث الذى يمثل إثراء للحياة النيابية ، مشيراً إلى أن  مصر تسير قدماً فى استكمال بناء مؤسساتها السياسية والدستورية بتأسيس الغرفة البرلمانية الثانية وفق ما تفعله دول العالم ، حيث يوفر مجلس الشيوخ الخبرات والكفاءات اللازمة من كافة التخصصات اللازمة لدراسة القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب وإبداء الرأى فيها، مما يخفف بدوره العبء عن كاهل مجلس النواب، وهو مايسهم إيجاباً في دعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة واستكمال النجاحات التى تحققها الدولة المصرية فى ظل النقلة النوعية التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى.


ودعى الوزير جموع المواطنين للمشاركة والحرص على الإدلاء بصوتهم فى الانتخابات على مدار اليومين المخصصين للاقتراع واختيار من يمثلهم، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن قطاع البترول وفر كل التسهيلات اللازمة لمشاركة العاملين .
وزير البترول خلال الإدلاء بصوته: مجلس الشيوخ اثراء للحياة النيابية
وزير البترول خلال الإدلاء بصوته: مجلس الشيوخ اثراء للحياة النيابية
وزير البترول خلال الإدلاء بصوته: مجلس الشيوخ اثراء للحياة النيابية
وزير البترول خلال الإدلاء بصوته: مجلس الشيوخ اثراء للحياة النيابية
وزير البترول خلال الإدلاء بصوته: مجلس الشيوخ اثراء للحياة النيابية
وزير البترول خلال الإدلاء بصوته: مجلس الشيوخ اثراء للحياة النيابية

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