نائب محافظ الفيوم يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:05 م
الجولة
الجولة
ريهام على
تفقد الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، عددًا من اللجان الانتخابية بمركزي أبشواي وسنورس، لمتابعة سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2020، والتأكد من توفير الأجواء الملائمة لإدلاء الناخبين بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع فى سهولة ويسر، فضلًا عن توفير سبل الراحة لكبار السن، وكذا التأكد من اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية منعًا للعدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة نائب المحافظ شملت تفقد لجان مدرسة أبشواي الثانوية المشتركة ولجنة مجمع معاهد سنرو الأزهري بمركز أبشواي، وكذا لجنة مبني الارشاد الزراعي بقرية جرفس، ولجنتي مدرسة الراضي الابتدائية بمركز سنورس.

ولفت المتحدث الرسمي أن نائب المحافظ اطمأن على توافر كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية وتأكد من إلتزام الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية باتخاذ كافة وسائل الحماية الشخصية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وفى سياقٍ متصل، كشف "التوني" أن المهندس محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، تفقد عددًا من اللجان الانتخابية بمركز طامية، شملت لجان مدارس"الثانوية بنات"و"صلاح سالم الابتدائية "، و"التجريبية بطامية"، والوحدة الصحية بكفر محفوظ، ولجان مركز شباب طامية.

كما تفقد المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللجان الانتخابية بمركزي الفيوم وإطسا، شملت لجان مدارس " منة الله الإبتدائية " بحي جنوب مدينة الفيوم، و"أبجيج"، و" منشأة بغداد الابتدائية" بمركز الفيوم، و" أبوصير دفنو للتعليم الأساسي "، و" دفنوالابتدائية بنات"، و"منشاة حلفا الابتدائية"، و" إطسا الابتدائية "، لمتابعة انتظام سير العملية الإنتخابية، والتزام الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بكافة وسائل الحماية الشخصية.

كما شهد المقر الانتخابي، تواجدا أمنيا كثيفا، لتنظيم سير عمليات التصويت بالانتخابات، مع التشديد على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية في الاستحقاق للحد من انتشار فيروس كورونا.

ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ

وانطلق اليوم الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.
نائب محافظ الفيوم يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
نائب محافظ الفيوم يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
نائب محافظ الفيوم يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
نائب محافظ الفيوم يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
نائب محافظ الفيوم يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
نائب محافظ الفيوم يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
نائب محافظ الفيوم يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
نائب محافظ الفيوم يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
نائب محافظ الفيوم يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
نائب محافظ الفيوم يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
نائب محافظ الفيوم يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
نائب محافظ الفيوم يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
نائب محافظ الفيوم يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
نائب محافظ الفيوم يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
نائب محافظ الفيوم يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
نائب محافظ الفيوم يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
نائب محافظ الفيوم يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
نائب محافظ الفيوم يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
نائب محافظ الفيوم يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
نائب محافظ الفيوم يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

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