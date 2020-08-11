انتخابات الشيوخ 2020.. أسقف بني سويف يدلي بصوته (صور)

أدلي الأنبا غبريال أسقف بني سويف بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة مدرسة القومية الابتدائية بمدينة بني سويف في حضور مرشحا القائمة الوطنية المهندس أحمد أبو هشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري والمحاسب نادر يوسف نسيم الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بني سويف.





وكان الأنبا غبريال أسقف بني سويف قد اصدر بيان سابق طالب فيه أقباط المحافظة بالمشاركة بقوة وبكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ ومواصلة الأداء القوي والمشرف للأقباط خلال الاستحقاقات السابقة حيث كان أداء الأقباط أداء رائع ومحل إشادة من الجميع ومن أجل دولة قوية متقدمة متحضرة آمنة مستقرة.





وأكد أسقف بني سويف على أن الكنيسة تحث علي المشاركة والايجابية، وأن اختيار المرشحين متروك للأقباط الذين لديهم الوعي الكامل والثقافة التي تأهلهم للاختيار الجيد من بين المرشحين من يرون انه الأفضل.





وأشار أسقف بني سويف أن المشاركة الكبيرة لكافة المصريين هي رسالة للعالم الخارجي أن مصر دولة قوية ومستقرة وقادرة علي العمل في كافة الظروف وأن المشاركة الكبيرة هي أيضا رسالة دعم للنظام المصري الذي يواجه قوي الشر مجتمعة وتحاول النيل من مصر وإجهاض التقدم الملحوظ في كافة النواحي.





وأضاف أن الاستحقاق الانتخابي يأتي استكمال للهيكل الدستوري للدولة المصرية وأن المشاركة الإيجابية ضرورة؛ لاستكمال المشوار الذي بدأه الشعب المصري بأكمله مع قيادته السياسية ونبرهن على وعينا الوطني وانتمائنا اللامحدود للوطن، داعيًا الجميع بألا يلتفتوا لدعاوى أهل الشر أو الدعاوى السلبية والمغرضة التي تأتي في محاولة يائسة لعرقلة جهود التنمية.





وكان الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أكد على انتظام عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ التي بدأت "صباح اليوم" في مختلف اللجان الفرعية بالمحافظة حيث تجرى الانتخابات في 481 مركزًا انتخابيا يضم 532 لجنة فرعية لاستقبال "مليون و875 ألف مواطن" من المسجلين في قواعد بيانات الناخبين وذلك بعد أن فتحت المراكز الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة صباحا وتولى قضاة اللجان الفرعية الإشراف على عملية التصويت وبإشراف قوات التأمين من الجيش والشرطة في عملية التأمين.





ودعا المحافظ مواطني بني سويف بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري لنثبت للعالم أن مصر قادرة أن تتحدى كل الظروف، ونبرهن على وعينا الوطني، وانتمائنا اللامحدود للوطن، داعيًا المواطنين بعدم الالتفات لدعاوى أهل الشر، أوالدعاوى السلبية والمغرضة التي تأتي في محاولة يائسة لعرقلة جهود التنمية، مطمئنا أهالينا بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في سبيل إنجاح عملية الاقتراع، من خلال توفير التأمين الكامل، والإجراءات الاحترازية اللازمة.



