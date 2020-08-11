تفاصيل فيلم "كيبورد" للمخرج مهند الدسوقي

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يقوم المخرج الشاب مهند الدسوقي، بالتحضير لفيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "كيبورد" ويتعاون خلاله مع الإعلامية دعاء عبد السلام، وهو أول فيلم عربي يتحدث عن المجهول الذي يدمر العالم.





وهو فيلم قصير يتناول مشكلة العالم من الانفجار والدمار في العالم في الفتره الأخيرة، والفيلم سيشارك في بعض المهرجانات في مصر وخارجها والفيلم من إنتاج كلاكيت ومترجم لجميع لغات العالم.





فيلم"كيبورد" من تاليف دعاء عبد السلام، وتصوير و إخراج مهند الدسوقي، جرافيكس مصطفى علي إنتاج كلاكيت، مساعد مخرج محمد رجب، مخرج منفذ عبد الرحمن راجي.