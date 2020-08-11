سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 11-8-2020.. العملة الأوروبية تواصل انخفاضها

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:57 م
بوابة الفجر
استقر سعر اليورو الأوروبى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11-8-2020، حيث سجل متوسط سعر اليورو الأوروبي بالبنك الأهلى المصرى 18.68 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.76 جنيه للشراء.
18.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.68 جنيه للشراء.
18.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر 
18.73 جنيه للشراء 
19.89 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة
18.66 جنيه للشراء.
18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.70 جنيه للشراء.
18.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.90 جنيه للشراء.
19.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.67 جنيه للشراء.
18.91 جنيه للبيع.

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