هل تتم الصفقة التبادلية بين ريال مدريد ويوفنتوس؟

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:01 م
رونالدو وديبالا
رونالدو وديبالا
عبد القادر عرابي
تشير تقارير صحفية إيطالية، نية نادي ريال مدريد الإسباني، عقد صفقة تبادلية مع فريق يوفنتوس الإيطالي، لضم الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم الفريق.


ووفقاً لشبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإن ريال مدريد يرغب في تدعيم هجوم الفريق بالأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس.


وكان النادي الملكي قد قرر عدم دخول سوق الانتقالات الصيفية، إلا أن الخروج من دوري أبطال أوروبا قد يدفع الفريق لتغيير خططه في سوق الانتقالات.


وأشارت الشبكة، أن ريال مدريد على استعداد لعرض نجميه، توني كروس وإيسكو، ضمن الصفقة، مقابل ضم ديبالا.


يذكر أن ديبالا حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي هذا الموسم ويمتد.عقدن مع اليوفي حتى صيف 2022.

أخبار تهمك

شوبير: أحمد فتحي لم يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد حسن ينتقد فايلر بسبب حراس الأهلي ويكشف مستقبل صالح جمعة

منذ ساعتين

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ويوفنتوس بطلها ديبالا

منذ حوالي 10 ساعة

بسبب ميسي.. كيكي سيتين يغير خطة برشلونة ضد بايرن ميونيخ

منذ ساعة و 22 دقيقة

عبد الله السعيد يعلق على انضمام نجم الأهلي لبيراميدز

منذ 42 دقيقة

هل تتم الصفقة التبادلية بين ريال مدريد ويوفنتوس؟

منذ 42 دقيقة

أرسنال يقترب من ضم خليفة إبراهيموفيتش

منذ ساعتين

بيرلو يكشف عن أول ضحاياه في يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

"طريد" ليفربول يتسول العودة إلى الدوري الإنجليزي

منذ ساعة

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تبخر حلم ريال مدريد في ضم باولو ديبالا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ يوم

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

منذ حوالي 16 ساعة

بايرن ميونيخ يستفز برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

بيريز يفاجيءهازارد في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:18 م

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

هل تتم الصفقة التبادلية بين ريال مدريد ويوفنتوس؟

04:01 م

بيريز يفاجيءهازارد في ريال مدريد

03:06 م

بسبب ميسي.. كيكي سيتين يغير خطة برشلونة ضد بايرن ميونيخ

03:21 م

عبد الله السعيد يعلق على انضمام نجم الأهلي لبيراميدز

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان