إقبال كثيف من أهالي امبابة وسط حضور شخصيات عامة وحزبية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:57 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ _ إيريني صفوت
حث طارق سعيد، عضو مجلس النواب بامبابة، المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، قائلا، " أنه واجب وطني"

وصرح الإعلامى" حسن محفوظ"، أن الساعات اأاولى من الانتخابات شهدت إقبال شديد للقائمة الوطنية لدعم الدولة المصرية وأعضاء حزب مستقبل وطن (فردي).

وحرص المواطنون، على اتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية، لعدم تفشي فيروس كرورنا

وانطلق صباح اليوم، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، داخل جمهورية مصر العربية، بانتظام عمل اللجان الفرعية في مختلف المحافظات في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، التى فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين، للتصويت فى اليوم الأول من أيام الاقتراع، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.

وحدد رؤساء اللجان الفرعية جمعية الاقتراع والحرم الانتخابي للجنة، وتأكدوا من إزالة كافة لافتات الدعاية الانتخابية لأي مرشح من محيط المركز الانتخابي، فضلا عن التأكد من وجود لافتات ارشادية داخل وخارج مقر اللجنة، ووجود حقيبتين زرقاوين داخل اللجنة أحداهما كبيرة الحجم لوضع بداخلها كشوف الناخبين وبطاقات الاقتراع المستخدمة الخاصة بنظام الفردي والحقيبة الثانية لوضع بطاقات الاقتراع المستخدمة الخاصة بنظام القوائم.

كما تأكد كل رئيس اللجنة الفرعية من وجود كابينة اقتراع أو أكثر بما يتناسب مع مساحة مقر اللجنة، وعدد كاف من صناديق الاقتراع البلاستكية الشفافة للنظامين الفردي والقوائم وأن الصناديق فارغة

يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.
إقبال كثيف من أهالي امبابة وسط حضور شخصيات عامة وحزبية
إقبال كثيف من أهالي امبابة وسط حضور شخصيات عامة وحزبية
إقبال كثيف من أهالي امبابة وسط حضور شخصيات عامة وحزبية
إقبال كثيف من أهالي امبابة وسط حضور شخصيات عامة وحزبية
إقبال كثيف من أهالي امبابة وسط حضور شخصيات عامة وحزبية
إقبال كثيف من أهالي امبابة وسط حضور شخصيات عامة وحزبية
إقبال كثيف من أهالي امبابة وسط حضور شخصيات عامة وحزبية
إقبال كثيف من أهالي امبابة وسط حضور شخصيات عامة وحزبية

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