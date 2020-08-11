نقابة المهندسين تتجه إلى تطبيق التحول الرقمي الشامل

قال المهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمقرر الإعلامي لنقابة المهندسين، إن نقابة المهندسين تخطو هذه الفترة خطوات جديدة تحرص من خلالها علي تخفيف الأعباء عن جموع المهندسين أعضاء الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن أولى هذه الخطوات هو تقديم الخدمات بأحدث الطرق الإلكترونية، وذلك تماشيا مع التوجه العام للدولة المصرية.





وأضاف أمين الصندوق المساعد، أن النقابة تتجه إلى تطبيق التحول الرقمي الشامل للخدمات النقابية التي تقدم للمهندس وأسرته، عن طريق منظومة البطاقات الذكية التي يستطيع المهندس من خلالها إجراء جميع التعاملات المالية والتعاملات الخدمية في أي وقت، بالإضافة إلي ميكنة الخدمات النقابية لإتاحتها عبر تطبيق نقابي للهواتف المحموله ويستطيع المهندس من خلالها أيضا إجراء جميع التعاملات والتحويلات باستخدام المحمول.



