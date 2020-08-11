من قلب اللجان.. رسائل مهمة عن التصويت بانتخابات الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:17 م
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
في الساعات الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ، خرجت عدة رسائل هامة من الهيئة العليا للانتخابات وكذلك اللجان عن عمليات التصويت والاقتراع من قبل المواطنين، مؤكدة أن العمليات تسير بمنتهى الانتظام دون أية مشكلات حتى الآن.

عملية التصويت "منتظمة"
أول تلك الرسائل كانت من المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات؛ نائب رئيس محكمة النقض؛ الذي أكد أن عملية التصويت في انتخابات الشيوخ تسير بصورة منتظمة؛ وجميع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية فتحت أبوابها في التاسعة صباحا واستقبلت الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

ولزيادة عملية الاقبال على التصويت، دعا رئيس الوطنية للانتخابات جميع المصريين للمشاركة بقوة في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠؛ مع الالتزام بكثافة الإجراءات الوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا، لتكون البلاد صاحبة صورة مشرفة أمام كافة دول العالم.

انتظام التصويت في المنيا 
وفي نفس السياق، أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتظام التصويت في كافة لجان المحافظة البالغ عددها 577 مركزا انتخابيا، موزعين على 757 لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية 3 مليون و468 ألف و575 ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وقال محافظ المنيا إن الانتظام يشمل فتح كافة اللجان، ومتابعة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالتشديد على ارتدء الكمامات للناخبين، وقياس درجة الحرارة، وكذلك التباعد والمسافات الآمنة.

انتظام في محافظة بني سويف
وعلى نفس الوتيرة، أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على انتظام عملية التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ فى 481 مركزًا انتخابيا، يضم 532 لجنة فرعية لاستقبال مليون و875 ألف مواطن من المسجلين فى قواعد بيانات الناخبين.

وقال محافظ بني سويف فتحت المراكز الانتخابية أبوابها فى تمام التاسعة صباحا، وتولى قضاة اللجان الفرعية الإشراف على عملية التصويت، وبإشراف قوات التأمين من الجيش والشرطة فى عملية التأمين، كما أن هناك تكامل واتصال الدائم بين الغرفة المركزية والرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ أو توفير الاحتياجات المستجدة أولًا بأول، ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.

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