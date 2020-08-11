عبد الله السعيد يعلق على انضمام نجم الأهلي لبيراميدز

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:01 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
الفجر الرياضي
علق عبد الله السعيد صانع ألعاب نادي بيراميدز على انتقال واحد من نجوم الأهلي الكبار إلى فريقه في الموسم المقبل.

وكانت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري كرمت عبد الله السعيد بعد تجاوزه حاجز المائة هدف في مسيرته وذلك قبل مواجهة طنطا أمس الإثنين.

وقال عبد الله السعيد في تصريحات إذاعية اليوم إنه سعيد للغاية بهذا التكريم ، ولا يلتفت أبدا لمعادلة أي لاعب أو التفوق على لاعب بعينه.

وتابع: "لعبنا مباراة جيدة أمام طنطا واستحقينا نتيجة الفوز وهدفنا دائما تقديم المزيد من الجهد".

وواصل: "انتقال أحمد فتحي إلى بيراميدز سيمثل إضافة كبيرة للفريق وهو لاعب كبير بكل تأكيد".

واختتم: "أتمنى أن يتأهل كل من الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عبد الله السعيد انتقال فتحي لبيراميدز اللجنة المكلفة احمد فتحي

أخبار تهمك

بيرلو يكشف عن أول ضحاياه في يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الله السعيد يعلق على انضمام نجم الأهلي لبيراميدز

منذ 38 دقيقة

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ يوم

بيريز يفاجيءهازارد في ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

شوبير: أحمد فتحي لم يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد حسن ينتقد فايلر بسبب حراس الأهلي ويكشف مستقبل صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

تبخر حلم ريال مدريد في ضم باولو ديبالا

منذ حوالي 3 ساعات

"طريد" ليفربول يتسول العودة إلى الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ويوفنتوس بطلها ديبالا

منذ حوالي 10 ساعة

أرسنال يقترب من ضم خليفة إبراهيموفيتش

منذ أقل من ساعتين

بسبب ميسي.. كيكي سيتين يغير خطة برشلونة ضد بايرن ميونيخ

منذ ساعة و 18 دقيقة

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 14 ساعة

هل تتم الصفقة التبادلية بين ريال مدريد ويوفنتوس؟

منذ 38 دقيقة

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

منذ حوالي 16 ساعة

بايرن ميونيخ يستفز برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:18 م

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

هل تتم الصفقة التبادلية بين ريال مدريد ويوفنتوس؟

04:01 م

بيريز يفاجيءهازارد في ريال مدريد

03:06 م

بسبب ميسي.. كيكي سيتين يغير خطة برشلونة ضد بايرن ميونيخ

03:21 م

عبد الله السعيد يعلق على انضمام نجم الأهلي لبيراميدز

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان