بيريز يفاجيءهازارد في ريال مدريد

جدد نادي ريال مدريد الإسباني الثقة في إدين هازارد نجم الفريق رغم الخسارة من مانشستر سيتي الإنجليزي ووداع دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر موقع ديفنسا سنترال أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أخطر هازارد أن النادي الملكي بحاجة لتألقه من أجل الفوز بالألقاب.

وقال بيريز هازارد بعد انتهاء مباراة مانشستر ستي : "أنت أفضل توقيع للموسم المقبل ونحن بحاجة إلى أفضل مستوى لك حتى نتمكن من الفوز بالألقاب ".