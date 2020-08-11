ستوريدج يفكر في العودة إلى الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:09 م
ستوريدج
ستوريدج
صرح دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول وتشيلسي السابق، أنه لم يختتم رحلته في الدوري الإنجليزي بعد، وأن العودة للمسابقة ستكون أفضل خطوة بمسيرته المتعطلة حالياً.

أصبح ستوريدج (30 عاماً) بلا فريق منذ مارس الماضي، بعد أن أنهى عقده مع طرابزون سبور التركي عقب إيقافه لأربعة أشهر من الاتحاد الانجليزي لانتهاك قواعد المراهنات.


وأكد لاعب منتخب إنجلترا، أنه يدرس عروضاً من أندية في دول أخرى، لكنه يفضل العودة للدوري الإنجليزي الممتاز من أجل مصلحته.


وأبلغ ستوريدج الذي لعب أيضاً لمانشستر سيتي، ووست بروميتش ألبيون محطة سكاي سبورتس: "لدينا خيارات حول العالم لكنني لاعب انجليزي وأحب دائماً اللعب بالدوري الممتاز".


وأضاف: "أؤمن بأن لدي الكثير لأقدمه في "البريميرليغ"، ويمكنني القول إنه خياري الأول، وأشعر بأنني لم أكمل رحلتي بالمسابقة وأود العودة واللعب هناك".


وتابع: "منفتح أمام اللعب في دول أخرى، لكن العودة لإنجلترا، وتقديم أفضل ما عندي الاختيار الهائل بالنسبة لي".


ويعتقد ستوريدج الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة، وبدوري أبطال أوروبا مرتين، أن خبرته مع أندية الصفوة ستساعده في المرحلة المقبلة من مسيرته.

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