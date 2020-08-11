"أكسفورد": 7 دول يتم تصدير لهم لقاح كورونا المنتظر

قال الدكتور أحمد سالمان، المصري الوحيد بفريق أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، إن عملية تصدير لقاح كورونا المنتظر يدخل ضمن اتفاقيات دول وقرارات المنظمات العالمية، ولكن عند اعتماد اللقاح تبدأ عملية التصدير.





وأكد سالمان، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه تم التعاقد حتى الأن على التصدير للدول الأتية (الهند، المانيا، فرنسا، هولندا، إيطاليا، أمريكا، إنجلترا) وتأمين عدد من الجرعات، كما أن البلدان التي تم التعاقد معها لأخذ حق تصنيع اللقاح سوف تنتج على الفور ليكون اللقاح جاهز لديها خلال شهور قليلة.









وأشار إلى أن شركة أسترازينيكا هي التي لديها حاليا حق التصنيع والتصدير وأيضا يكون للجامعة دور في ذلك.





في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 1101 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 53779 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 174 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 95666 حالة من ضمنهم 53779 حالة تم شفاؤها، و5035 حالة وفاة.



