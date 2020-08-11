الاتحاد السكندري يسعى لضم ثلاثي الأهلي
الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:05 م
علي نبوي
كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، موقف الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف من الصفقات الجديدة.
وقال مصيلحي في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:"ارتبط بعلاقات قوية مع النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وسألته سؤال واضح في وجود أمير توفيق مدير التعاقدات، عن إمكانية بعض اللاعبين مثل ( حسين السيد وصالح جمعة وأحمد الشيخ) وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك جلسة لحسم الصفقات".
وواصل:" الفريق يسير بشكل جيد في قطاع كرة القدم، ولدينا خطة واضحة للتدعيم في الموسم المقبل، وأتمنى ضم صالح جمعة، ولكن الأمر بالطبع يرجع للجهاز الفني".
وحول موقف شريف إكرامي، قال:" من أبرز حراس المرمى في مصر، ولكن لم يحدث أي مفاوضات معه مطلقا، وانضمامه لأي نادٍ بما فيهم الاتحاد يمثل إضافة كبيرة".