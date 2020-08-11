ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة 4.3%

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:44 م
بوابة الفجر
أظهرت بيانات شهرية لكونسورتيوم بريطاني لمبيعات التجزئة اليوم إن المبيعات انتعشت بقوة خلال شهر يوليو الماضي بعد تخفيف إجراءات الإغلاق وعودة الطلب تدريجيا. وارتفعت المبيعات بنسبة 3ر4 % على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، مقارنة بنموها بنسبة 3ر0% خلال نفس الشهر من العام الماضي.


وبحسب "الألمانية" يشار إلى أن هذا ثاني شهر على التوالي يشهد نموا في مبيعات التجزئة منذ بداية تفشي فيروس كورونا. وقد ارتفعت مبيعات الأغذية خلال ثلاثة أشهر حتى شهر يوليو الماضي بنسبة 2ر8% وفي نفس الوقت، ارتفعت مبيعات التجزئة غير الغذائية بنسبة 9ر7%. وقال بول مارتن المسؤول بالكونسورتيوم إن انتعاش الطلب استمر خلال شهر يوليو الماضي.


وأضاف أن شهر سبتمبر سوف يكون الاختبار الحقيقي لتجار التجزئة هذا الربع، لكونه الشهر الذي يشهد ارتفاع الطلب بسبب عودة المدارس. وقال إنه على هذا الأساس، فإنه في ضوء عدم انتهاء برنامج منح الاجازات للعاملين والغموض الاقتصادي الأوسع نطاقا، من المرجح أن يزداد معه أيضا قلق المستهلكين.
 

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