السعيد: أحمد فتحي إضافة لبيراميدز وأتمنى التتويج بالكونفدرالية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:02 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
علي نبوي
أكـد عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، أنه سعيد بانضمام أحمد فتحي، لصفوف فريقه، في الموسم المقبل، متمنيا تتويج بيراميدز ببطولة الكونفدرالية.


وقال السعيد عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديـو مصر : "سعيد بانضمام أحمد فتحي من بيراميدز، يمتلك خبرات كبيرة، من اللاعبين المميزين ويكون هناك ثقة كبيرة خلال تواجده فى المباريات".


وحول رأيه في الفريق الذي سيتوج بدوري الأبطال، قال:" أتمنى تتويج الأهلي أو الزمالك بالبطولة، وهو شئ كبير جدا أن يتواجد ثلاث فرق مصرية في البطولتين القاريتين وأتمنى أن يُتوج بيراميدز بالكونفدرالية".


ورفض السعيد ترشيح فريق مُعين من الأهلي أو الزمالك للتتويج بدوري الأبطال، قائلا:" اي نادٍ سيتوج بالبطولة سيكون أمر كبير لمصر، وأمر مشرف للغاية وصول ناديين مصريين لنهائي دوري الأبطال".


وأكمل:" دخلت نادي المائة وسط مجموعة من الأسماء الكبيرة، ولا أسعى لتخطى أحد، ولكن تقديم مستوى أفضل خلال المرحلة المقبلة".

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