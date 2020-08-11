جني الأرباح يقود المؤشر الرئيسي للبورصة الي التراجع بنسبة 0.22% بختام الجلسة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:59 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تبايت بأداء المؤشرات نع  استمرار جنى الارباح على سهم التجارى الدولى و بعض القياديات من قبل الاجانب


وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 604.511 مليار جنيه.
 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 10938 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1614 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2475 نقطة.


وتوقع خبراء أسواق المال  أن تستمر هذه الموجة من جنى الارباح خلال الأيام القادمة للسماح بدخول دماء جديدة بمستهدفات جديدة بالاسهم لإعطاء العزم للمؤشر الذى يدفع بتجاوز مستوي 11000 و 11200 نقطة.

وسجل إجمالي أحجام التداول خلال جلسة اليوم الثلاثاء  نحو692.1 مليون ورقة مالية بقيمة تداول بلغت نحو 1.5 مليار جنيه ،  من خلال 50.8 ألف عملية.

 
وبختام التعاملات، تم  التداول على181 سهماً، ارتفع منها 104 سهماً، فيما حافظ  24 سهماً آخر على سعر الإغلاق السابق، وانخفض53 سهماً.

 

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب  في كل من الأسهم والسندات إلى البيع ، مسجلين صافي الشراء بلغ 2.3 مليون جنيه بنسبة إستحواذ7.5%  

بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب  إلى الشراء مسجلين صافي بنحو 21.1 مليون جنيه، و41.2 مليون جنيه بنسب إستحواذ 86.6% و5.8% علي التوالي .

وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 29% والأفراد علي نسبة 70.9%.

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