محمد مصيلحي: الاتحاد السكندري يستحق أن نبذل الكثير من أجله

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:48 م
محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
علي نبوي
أكـد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن مباراة الزمالك شهدت مشاركة بعض اللاعبين الناشئين، مؤكدًا أن الجهاز الفني عجز عن إكمال القائمة بسبب الغيابات الكثيرة.


وقال مصيلحي في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "الاتحاد السكندري يستحق أن نبذل الكثير من أجله، هذا الموسم قدمنا مباريات قوية، ولدينا جهاز فني قوي، واللواء عبدالجليل مدير الكرة، ولدينا مجموعة لاعبين مميزين، كان من الممكن أن ننهي الدور الأول في مركز أفضل، لكن هناك بعض الأخطاء التحكيمية ضدنا في العديد من المباريات".


وأضاف:" تقنية الفيديو ستكون عامل مساعد للحكام، وبعد الغياب الطويل عن المباريات، لعبنا مباراة جيدة أمام الزمالك، الذي لديه "فريقين"، نجحنا في التعادل رغم الغيابات العديدة في صفوف الفريق".


وأكمل:" لم يكن لدينا القدرة إكمال "سكور شيت "، لم نكمل القائمة كان هناك 19 لاعبـا فقط من ضمنهم ثنائي حراس مرمى، كان هناك خمس ناشئين، وقدموا مباراة كبيرة أمام الزمالك، وسيكونوا إضافة لنا، مثل مروان عطية وأحمد راشد وأحمد حجي".

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