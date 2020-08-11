وزير التموين: لما نشارك في الانتخابات نقدر نطالب بحقوقنا (فيديو)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:49 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن الدولة قامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية استعدادًا لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، وهناك التزام بارتداء الكمامات من قبل الإداريين ورؤساء اللجان، والكمامات متوافرة أمام لجان الاقتراع لمن لا يملك كمامة.

وناشد "المصيلحي"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الثلاثاء، المواطنين بالنزول للمشاركة في الانتخابات، معقبًا: "المشاركة مش علشان انتخب واحد بحبه، ولكن علشان أعلن أنني موجود، فالمشاركة واجب علينا، وعندما نقوم بواجبنا نستطيع المطالبة بكافة حقوقنا".

وبدأت الانتخابات في داخل مصر من صباح اليوم الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومي الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومي الثلاثاء والأربعاء للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين في رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت في الانتخابات.

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