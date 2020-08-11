تراجع فائض الميزان الجاري الياباني خلال يونيو بنسبة 6ر86 %

قالت وزارة المالية اليابانية اليوم إن فائض الميزان الجاري تراجع خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 6ر86 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليسجل 5ر167 مليار ين.









وبحسب "الألمانية" كانت الصادرات قد تراجعت بنسبة 7ر25% لتبلغ 793ر4 تريليون ين، في حين انخفضت الواردات بنسبة 4ر14% لتصل إلى 870ر4 تريليون ين.









وبلغ العجز التجاري خلال شهر يونيو الماضي 3ر77 مليار ين، وذلك عقب أن بلغ حجم العجز 8ر556 مليار ين في شهر مايو الماضي.