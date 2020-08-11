أرسنال يقترب من ضم خليفة إبراهيموفيتش

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:42 م
إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
الفجر الرياضي

دخل ميلان الإيطالي في صراع مع أرسنال الإنجليزي ضم موهبة سويدية جديدة من فريق هاماربي الذي يملك الأسطورة زلاتان إبراهيموفيتش أسهم في ملكيته.

 

إميل باكبا جوف روباك، المولود عام 2003، ترى الصحف السويدية أنه أصبح على بعد خطوة من الانضمام لميلان مقابل 1.5 مليون يورو، في المقابل تشير تقارير إلى اقترابه من أرسنال.

 

 ويجيد باكبا في خط الهجوم وصانع الألعاب ويمتاز ببنيان قوي مثل إبراهيموفيتش حتى أن البعض لقبه بخليفته في الملاعب.

 

يذكر أن إبراهيموفيتش اتفق على تمديد عقده مع ميلان لمدة عام آخر، لكن لم يتم الإعلان الرسمي حتى الآن.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميلان ارسنال اخبار الرياضة اليوم إبراهيموفيتش

أخبار تهمك

تبخر حلم ريال مدريد في ضم باولو ديبالا

منذ أقل من ساعتين

بيرلو يكشف عن أول ضحاياه في يوفنتوس

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ميسي يضرب بتعليمات كيكي سيتين عرض الحائط

منذ حوالي 5 ساعات

لامبارد يريد ضم نجم ريال مدريد

منذ ساعتين

صانع ألعاب الأهلي في طريقه إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

بايرن ميونيخ يستفز برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

بأمر من زيدان.. ريال مدريد يستعيد نجمه المعار

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ أقل من ساعة

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ يوم

أحمد حسن ينتقد فايلر بسبب حراس الأهلي ويكشف مستقبل صالح جمعة

منذ أقل من نصف ساعة

شوبير: أحمد فتحي لم يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ويوفنتوس بطلها ديبالا

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يستجوب "زيدان" ويحسم مستقبله

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. الأهلي تفاوض مع مدرب ريال مدريد السابق

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

إبراهيموفيتش يوافق على العودة لميلان

كيف سيكون تشكيل ميلان بعد التعاقد مع إبراهيموفيتش ؟

التشكيلة المتوقعة لميلان بعد التعاقد مع إبراهيموفيتش

إبراهيموفيتش يُثير الجدل حول رحيله عن ميلان

إبراهيموفيتش يعود للتدرب مع هاماربي!

إبراهيموفيتش يواصل إبهار عشاقه

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:18 م

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

تبخر حلم ريال مدريد في ضم باولو ديبالا

01:21 م

أحمد حسن ينتقد فايلر بسبب حراس الأهلي ويكشف مستقبل صالح جمعة

02:42 م

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

03:06 ص

بيرلو يكشف عن أول ضحاياه في يوفنتوس

12:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى