أرسنال يقترب من ضم خليفة إبراهيموفيتش

دخل ميلان الإيطالي في صراع مع أرسنال الإنجليزي ضم موهبة سويدية جديدة من فريق هاماربي الذي يملك الأسطورة زلاتان إبراهيموفيتش أسهم في ملكيته.

إميل باكبا جوف روباك، المولود عام 2003، ترى الصحف السويدية أنه أصبح على بعد خطوة من الانضمام لميلان مقابل 1.5 مليون يورو، في المقابل تشير تقارير إلى اقترابه من أرسنال.

ويجيد باكبا في خط الهجوم وصانع الألعاب ويمتاز ببنيان قوي مثل إبراهيموفيتش حتى أن البعض لقبه بخليفته في الملاعب.

يذكر أن إبراهيموفيتش اتفق على تمديد عقده مع ميلان لمدة عام آخر، لكن لم يتم الإعلان الرسمي حتى الآن.