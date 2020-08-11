وزير التنمية المحلية لـ"الفجر": انتظام سير العملية الانتخابية ولابد من الالتزام بالإجراءات الوقائية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:41 م
بوابة الفجر
آيات عامر
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، انتظام سير العملية الانتخابية، معربا عن سعادته من إقبال المواطنين على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وأضاف شعراوي، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن ما يهمنا هو سلامة المواطن مشددا علي الإلتزام بالإجراءات الاحترازية حتي بعد نهاية الانتخابات.

وتفقد وزير التنمية المحلية، لجنة مدرسة التوفيقية الثانوية بنين بمنطقة شبرا مصر، أثناء عملية الإقتراع السري بإنتخابات مجلس الشيوخ 2020.

واطمأن شعراوي على سير العملية الإنتخابيه بشكل منتظم دون رصد أي مشكلات أو معوقات.

ورصدت "الفجر" تزاحم المواطنين أمام اللجان مع إلالتزام بإرتداء الكمامات والتعقيم والتباعد الإجتماعي كوقاية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد بينهم.

وشهدت اللجنة انتشارًا أمنيًا مكثفًا وانتظام لحركة المواطنين، بجانب عمل كردون أمني والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وتعقيم اللجان أول بأول.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامى بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستورى، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، إضافة إلى عشرات المنظمات الدولية والمحلية التى تقوم بمتابعة الاستحقاق الدستوري.

ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).

وأعلنت "الوطنية للانتخابات" برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تحديث عدة مراكز انتخابية تضم اللجان الفرعية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها، بحيث تكون أقرب للمواطنين من حيث محل اقامتهم تسهيلا على الناخبين؛ بحيث يتم تخفيض عدد الناخبين بكل لجنة فرعية مع زيادة عدد المراكز.

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