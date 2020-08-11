توجيه هام من الصحة العالمية بشأن إعلان روسيا التوصل للقاح ضد كورونا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:40 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات

شددت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة اتباع آليات صارمة عقب إعلان روسيا التوصل للقاح ضد فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، سجلت السلطات الصحية الروسية، أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، وفقًا لما أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين.

 

وخلال اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرنس" قال بوتين: "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم".

 

وأضاف الرئيس الروسي، أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: "أعلم أنه (اللقاح) يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة".

 

وأكد الرئيس الروسي، إن إحدى بناته قد تم تطعيمها باللقاح الجديد ضد فيروس كورونا.

 

أعلنت وزارة الصحة في روسيا، عن تسجيل أقل من 5 آلاف إصابة يومية جديدة بكورونا، لأول مرة منذ 23 أبريل الماضي، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

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