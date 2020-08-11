مواعيد مباريات نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:36 م
مواعيد نصف نهائي اليوروباليج
مواعيد نصف نهائي اليوروباليج
علي ماهر حلمي
نجح نادى مانسشتر يونايتد الإنجليزي فى حجز مكانا بدور نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعد الفوز على حساب نظيره نادي كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة هدف مقابل لاشئ.

كذالك عبر نادى إنتر ميلان الإيطالي لدور نصف نهائي بطولة الدوري الاوربي بعد الفوز على حساب نظيره نادي باير ليفركوزن الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وينتظر نادى مانسشتر يونايتد الإنجليزي الفائز بين نادى بازل السويسري وشختار دونسك الأوكراني ليواجه فى دور نصف نهائي بطولة الدوري الاوربي فى ألمانيا.

بينما ينتظر نادى إنتر ميلان الإيطالي الفائز من مواجهة إشبيلية الأسباني أمام نظيره نادى والفرهامبتون الإنجليزي والذي من المقرر أن تقام اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواعيد نصف نهائي دوري اليوروباليج رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي تفاوض مع مدرب ريال مدريد السابق

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يستجوب "زيدان" ويحسم مستقبله

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير: أحمد فتحي لم يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بيرلو يكشف عن أول ضحاياه في يوفنتوس

منذ ساعتين و 21 دقيقة

لامبارد يريد ضم نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 12 ساعة

صانع ألعاب الأهلي في طريقه إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ويوفنتوس بطلها ديبالا

منذ حوالي 9 ساعات

بايرن ميونيخ يستفز برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد حسن ينتقد فايلر بسبب حراس الأهلي ويكشف مستقبل صالح جمعة

منذ نصف ساعة

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ أقل من ساعة

تبخر حلم ريال مدريد في ضم باولو ديبالا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ يوم

بأمر من زيدان.. ريال مدريد يستعيد نجمه المعار

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يضرب بتعليمات كيكي سيتين عرض الحائط

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:18 م

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

أحمد حسن ينتقد فايلر بسبب حراس الأهلي ويكشف مستقبل صالح جمعة

02:42 م

تبخر حلم ريال مدريد في ضم باولو ديبالا

01:21 م

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

03:06 ص

بيرلو يكشف عن أول ضحاياه في يوفنتوس

12:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى