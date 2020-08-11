مواعيد مباريات نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي

نجح نادى مانسشتر يونايتد الإنجليزي فى حجز مكانا بدور نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعد الفوز على حساب نظيره نادي كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة هدف مقابل لاشئ.





كذالك عبر نادى إنتر ميلان الإيطالي لدور نصف نهائي بطولة الدوري الاوربي بعد الفوز على حساب نظيره نادي باير ليفركوزن الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف.





وينتظر نادى مانسشتر يونايتد الإنجليزي الفائز بين نادى بازل السويسري وشختار دونسك الأوكراني ليواجه فى دور نصف نهائي بطولة الدوري الاوربي فى ألمانيا.





بينما ينتظر نادى إنتر ميلان الإيطالي الفائز من مواجهة إشبيلية الأسباني أمام نظيره نادى والفرهامبتون الإنجليزي والذي من المقرر أن تقام اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.



