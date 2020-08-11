"مصر تنتخب".. انتخابات مجلس الشيوخ 2020 (فيديو)

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، مقطع فيديو لحظة إقبال وتوافد المصريين بكثافة وبانتظام للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وذلك وسط التزام الجميع بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



