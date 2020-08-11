"مصر تنتخب".. انتخابات مجلس الشيوخ 2020 (فيديو)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:35 م
بوابة الفجر
تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، مقطع فيديو لحظة إقبال وتوافد المصريين بكثافة وبانتظام للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وذلك وسط التزام الجميع بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتستمر عملية التصويت التي تقام على مدار يومين، حتى التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابى بالإدلاء بصوته.

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