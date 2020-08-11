السيدات يتصدرن المشهد في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ بالغربية

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تصدر المشهد في الساعات الأولى من إنطلاق انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية تواجد السيدات بأعداد كبيرة أمام اللجان للإدلاء بأصوتهن.





انطلق صباح اليوم الثلاثاء، اليوم الأول من فاعليات انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمحافظة الغربية، وسط إقبالا ضعيفا من قبل المواطنين، داخل لجان محافظة الغربية.





يتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ في يومها الأول من داخل غرفة العمليات المركزية المجهزة بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور كافة الأجهزة الأمنية والخدمية لمتابعة تواجد جميع القضاة والمستشارين في اللجان الخاصة بهم، مؤكدًا أنه تم فتح جميع اللجان لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.



وأكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن وكافة الأجهزة المعنية تقوم بحل أي معوقات وإزالتها فورا.



كما تابع أيضا مدى إقبال المواطنين للتصويت، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتذليل كافة المعوقات أمامهم وذلك بتخصيص مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



والجدير بالذكر أن عدد اللجان الانتخابية بالمحافظة هي 804 لجنة داخل 694 مقر انتخابي بإجمالي 3 مليون و397 ألف و222 مواطن لهم حق التصويت.