أحمد كمال لــ"الفجر الفني": "مروان حامد مخرج متميز وأفلامه بتنجح جماهيريًا"

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

يُشارك الفنان أحمد كمال في فيلم "كيرة والجن" الذي يقوم ببطولته كل من أحمد عز، كريم عبد العزيز، هند صبري، روبي، أحمد مالك، أمينة خليل، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبدالرسول، هدى المفتي، ياسين أمير، إياد نصار، علي قاسم، وهو من إخراج مروان حامد، وهو مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد.

وتحدث الفنان أحمد كمال في تصريح خاص لــ"الفجر الفني" أوضح خلاله أن ما جذبه للمشاركة في فيلم "كيرة والجن" لأسباب كثيرة منها أن السيناريو مكتوبًا بشكل جيد والفيلم يتناول معلومات جديدة عن ثورة 1919، وأيضًا لوجود المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد الذي سبق وتعاون معهم من قبل في فيلم "تراب الماس"، مُشيرًا إلى سعادته الكبيرة بالعمل مع المخرج مروان حامد لأنه يُعد من المخرجين المتميزين، قائلاً :"مروان حامد مخرج متميز جدًا، يكاد يكون في مقدمة المخرجين في مصر، وأفلامه مصنوعه كويس جدًا وتحقق نجاحًا كبيرًا إنتاجيًا، وبتنجح جماهيريًا ".

وأوضح أحمد كمال أنه يُجسد أحد شخصيات المقاومة خلال ثورة 1919، لافتًا أن الفيلم يتحدث عن مقاومة الشعب المصري أثناء ثورة 1919 ومقاومة الاحتلال الانجليزي، بالإضافة إلى أنه يتناول معلومات جديدة عن الثورة، حيث قال :" جايب معلومات جديدة في هذا المجال، تقديم جديد على السينما المصرية اعتقد إن الفيلم سيكون أول محاولة حقيقية لتقديم ثورة 1919 بعد مرور 100 عليها" .


وأضاف أحمد كمال أن الفيلم سيكون أول فيلم مصري يتناول الثورة بهذا الشكل الرائع، لذلك فإن تكلفته صعبة جدًا، وتصويره صعب. وجميع مشاهده في غاية الصعوبة.


وأشار أحمد كمال إلى أنه تعاقد أيضًا على فيلم" بلالين"، لافتُا إلى أنه لا يستطيع الإفصاح عن أي تفاصيل بشأنه لأنه مازال في مرحلة الكتابة.




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