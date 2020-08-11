(تابع هناااااا) بوابة ناجز تشرح 100 خدمة عدلية.. وتعرف على طريقة تقديم طلب تنفيذ جديد من خلال بوابة ناجز عبر رابط najiz.moj.gov.sa





نحرص في بوابة "الفجر" الإلكترونية، على تقديم كافة المعلومات الخاصة بـ10 خدمات التي أعلنت عنها وزارة العدل من خلال بوابة ناجز، التي حرصت على تديشنها في الأونة الاخيرة، لخدمة المواطنين،خاصة وانها تساعد على إنجاز كافة الخدمات في الوقت القصير، بالتزامن مع أنتشار فيروس كورونا المُستجد على مستوى البلدان العربية والأوروبية.





بوابة ناجز 2020

تعد بوابة ناجز، واحدة من الخدمات العدلية الإلكترونية، التي أطلقتها وزارة العدل والتي يتم من خلالها تقديم كافة خدمات من خلال بوابة موحدة سعيا لزيادة رضا مستفيدي وزارة العدل من مواطنين ومقيمين وقطاعات أعمال، بالإضافة إلى تسهيلاً للمستخدمين للوصول والتعامل مع الخدمات العدلية الإلكترونية بشكل ميسر وسريع كما أطلقت الوزارة في الاونة الأخيرة النسخة الثانية من البوابة، من الدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية الذي يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية وفق خطوات بسيطة وميسرة عبر بوابة ناجز ( اضغط هنا ) التي تشتمل على أكثر من 100 خدمة عدلية إلكترونية.





طريقة تقديم طلب تنفيذ جديد عبر بوابة ناجز

. 1- لأبد من الدخول على الموقع الرسمي لبوابة ناجز ( اضغط هنا





2- ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد .





3- وبعد ذلك أختيار أيقونة تنفيذ .





4- ثم الضغط على تقديم طلب .





5- أختيار نوع الطلب .





6- كتابة المعلومات الأساسية المطلوبة لتنفيذ الطلب .





7- كتابة البيانات المطلوبة بالمنفذ ضده .





8- ثم النقر على خانة حفظ الطلب .





9- وبعد ذلك سيتم تحويلك إلى الصفحة الرئيسية .





10- ثم النقر على خانة حفظ الطلب .





11- ثم الاحتفاظ برقم ظهور الطلب.



