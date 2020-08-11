"مستقل وطن" بكفرالشيخ: نشارك في تسهيل تصويت المواطنين في انتخابات مجلس الشيوخ

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شهد محيط لجان انتخابات الشيوخ بمحافظة كفرالشيخ انتشار شباب وأعضاء حزب مستقبل وطن لمساعدة المواطنين ،منذ بداية عمليات التصويت خاصة من جانب كبار السن والشباب والمراة بعد فتح اللجان بالمحافظة فى التاسعة صباحا.



وقال المهندس "فوزى الرفاعى" امين حزب مستقبل "إن هناك انتشارا من قبل أعضاء حزب مستقبل في كافة اللجان لتسهيل عملية التصويت للمواطنين، موضحًا أن تم توفير أجهزة لاب توب متصلة بشبكة الإنترنت لاستخراج أماكن اللجان وأرقامها للمواطنين وأرقامهم في الكشوف حتى يتمكنوا من التصويت في سهولة ويسر.



وأضاف أن شباب حزب مستقبل وطن، يقومون أيضا بتنظيم عمليات دخول المواطنين من خلال عمل طوابير خاصة لكبار السن وكذلك السيدات، ومساعدة غير القادرين منهم على الدخول والخروج.



وتابع أن شباب الحزب يقومون بالتعاون مع رجال الجيش والشرطة في تسهيل عمليات التنظيم لدخول المواطنين.



جدير بالذكر ان المهندس "فوزى الرفاعى" امين الحزب بالمحافظة والمحاسب "احمد جعفر" امين التنظيم بالمحافظة يشرفان على غرفة العمليات الرئيسية بالحزب وتضم الغرفة عدد كبير من شباب الحزب بالمحافظة والمراكز.



كما تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، وتأمين اللجان، وتكليفات رؤساء المراكز والمدن باستمرار حملات النظافة والتطهير والتعقيم.



وأصدر محافظ كفرالشيخ، قرارًا بانصراف نصف قوة العمل بكافة الهيئات، والمنشآت الحكومية، للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات كواجب وطني، للنهوض بالوطن.



وأكد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، ومراعاة التباعد والمسافات البينية بين المواطنين، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية ومستمرة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء سير العملية الانتخابية.



وأشار محافظ كفرالشيخ، إلي إنتظام العملية الإنتخابية، واستقرار الحالة الأمنية بالمقار ومحيطها، مشيرًا إلى الإقبال الذي يتراوح ما بين ضعيف ومتوسط، نظرًا إلى إرتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع زيادة الإقبال على صناديق الاقتراع عقب إصدار قرار انصراف نصف قوة العمل.



كما تتابع غرفة العمليات الفرعية أعمالها بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة، برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث اولًا بأول.



وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.



ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.