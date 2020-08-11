رابط الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات للاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية بالرقم القومي
الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:20 م
انتخابات مجلس الشيوخ 2020 | تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية العديد من الخدمات لتُسهل على متابعيها الوقت والجهد، وحرصًا منها على تقديم خدمة مميزة للناخبين، ننشر رابط الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات الاستعلام عن اللجان الانتخابية والرقم في كشوف انتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.
وللاستعلام عن لجنتك الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ومكانها وعنوانها ورقمك في كشوف انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالرقم القومي، الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــــــا
وقد انطلقت صباح اليوم، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية على الناخبين للوقاية من فيرس كورونا داخل اللجان الانتخابية، حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بعد فتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين.
الجدير بالذكر أنه يحق لنحو 63 مليون مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى، ومعاونة 120 ألف موظف.
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