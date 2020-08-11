رابط الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات للاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

انتخابات مجلس الشيوخ 2020 | تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية العديد من الخدمات لتُسهل على متابعيها الوقت والجهد، وحرصًا منها على تقديم خدمة مميزة للناخبين، ننشر رابط الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات الاستعلام عن اللجان الانتخابية والرقم في كشوف انتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

انتخابات مجلس الشيوخ 2020 | تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية العديد من الخدمات لتُسهل على متابعيها الوقت والجهد، وحرصًا منها على تقديم خدمة مميزة للناخبين، ننشر رابط الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات الاستعلام عن اللجان الانتخابية والرقم في كشوف انتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وقد انطلقت صباح اليوم، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية على الناخبين للوقاية من فيرس كورونا داخل اللجان الانتخابية، حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بعد فتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين.







