محافظ كفرالشيخ: إنصراف نصف قوة العمل بكافة المؤسسات للمشاركة في الانتخابات

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:25 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، وتأمين اللجان، وتكليفات رؤساء المراكز والمدن باستمرار حملات النظافة والتطهير والتعقيم.

وأصدر محافظ كفرالشيخ، قرارًا بانصراف نصف قوة العمل بكافة الهيئات، والمنشآت الحكومية، للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات كواجب وطني، للنهوض بالوطن.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، ومراعاة التباعد والمسافات البينية بين المواطنين، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية ومستمرة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء سير العملية الانتخابية.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلي إنتظام العملية الإنتخابية، واستقرار الحالة الأمنية بالمقار ومحيطها، مشيرًا إلى الإقبال الذي يتراوح ما بين ضعيف ومتوسط، نظرًا إلى إرتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع زيادة الإقبال على صناديق الاقتراع عقب إصدار قرار انصراف نصف قوة العمل.

كما تتابع غرفة العمليات الفرعية أعمالها بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة، برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث اولًا بأول.

وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

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