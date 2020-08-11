تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام لايبزيج في دوري الأبطال

يلتقي فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مع لايبزيج الألماني يوم الخميس المقبل 13 أغسطس، وذلك في اللقاء الذي سيقام في لشبونة ضمن منافسات دور الربع نهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا.









واستقر بشكل كبير دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد على التشكيلة التي ستخوض تلك المباراة أمام لايبزيج، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-









حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: سافيتش - خيمينيز - تريبير - لودي.

خط الوسط: ساؤول - كوكي - يانيك كاراسكو - هيريرا - ماركوس يورينتي.

خط الهجوم: دييجو كوستا.









وكان قد فجر فريق لايبزيج مفاجأة من العيار الثقيل بعد الاطاحة بفريق توتنهام هوتسبير وصيف النسخة الماضية من دور الربع نهائي والفوز عليه ذهابا وإيابا.









بينما نجح فريق أتلتيكو مدريد في الفوز على ليفربول حامل اللقب أيضا ذهابا وإيابا بمجموع المباراتين بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.



