عاجل.. ريال مدريد يعلن الاستغناء عن نجمه رسميا

أعلن نادي ريال مدريد، انتهاء إعارة الحارس الفرنسي ألفونس أريولا المعار إليه من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي: ‘"يود النادي أن يشكر أريولا على تفانيه واحترافه وسلوكه المثالي هذا الموسم ويتمنى له كل التوفيق في مرحلته الجديدة.. كما يشكر ريال مدريد أيضًا باريس سان جيرمان على إتاحة الفرصة له لضم ألفونس أريولا إلى تشكيلته".

ويعود أريولا إلى باريس سان جيرمان بعد نهاية إعارته في ريال مدريد ولكن من المرجح أن يرحل عن ملعب حديقة الأمراء في ظل وجود الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.