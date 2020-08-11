عاجل.. ريال مدريد يعلن الاستغناء عن نجمه رسميا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:35 م
أريولا
أريولا
الفجر الرياضي

أعلن نادي ريال مدريد، انتهاء إعارة الحارس الفرنسي ألفونس أريولا المعار إليه من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

وقال نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي: ‘"يود النادي أن يشكر أريولا على تفانيه واحترافه وسلوكه المثالي هذا الموسم ويتمنى له كل التوفيق في مرحلته الجديدة.. كما يشكر ريال مدريد أيضًا باريس سان جيرمان على إتاحة الفرصة له لضم ألفونس أريولا إلى تشكيلته".

 

ويعود أريولا إلى باريس سان جيرمان بعد نهاية إعارته في ريال مدريد ولكن من المرجح أن يرحل عن ملعب حديقة الأمراء في ظل وجود الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي ريال مدريد ريال مدريد اريولا اخبار ريال مدريد

أخبار تهمك

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ويوفنتوس بطلها ديبالا

منذ حوالي 8 ساعات

بيرلو يكشف عن أول ضحاياه في يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يستجوب "زيدان" ويحسم مستقبله

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يضرب بتعليمات كيكي سيتين عرض الحائط

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير: أحمد فتحي لم يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 11 ساعة

صانع ألعاب الأهلي في طريقه إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

بايرن ميونيخ يستفز برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ يوم

لامبارد يريد ضم نجم ريال مدريد

منذ 41 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا في العالم تصل إلى رقم مخيف

منذ حوالي 10 ساعة

تبخر حلم ريال مدريد في ضم باولو ديبالا

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يستعيد مدافعه قبل مواجهة القمة

منذ 40 دقيقة

بأمر من زيدان.. ريال مدريد يستعيد نجمه المعار

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الأهلي تفاوض مع مدرب ريال مدريد السابق

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

باريس سان جيرمان يقترب من خطف نجم ريال مدريد

باريس سان جيرمان يقترب من التعاقد مع حارس ريال مدريد

نجم ريال مدريد مطلوب في باريس جيرمان

عاجل.. ريال مدريد يحسم مصير حارسه كيلور نافاس

تقارير.. ريال مدريد وباريس سان جيرمان توصلا لاتفاق رسمي بشأن صفقة تبادلية كبرى

تمت.. ريال مدريد وباريس سان جيرمان يحسمان صفقة الموسم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:50 م

بيرلو يكشف عن أول ضحاياه في يوفنتوس

تبخر حلم ريال مدريد في ضم باولو ديبالا

01:21 م

لامبارد يريد ضم نجم ريال مدريد

01:04 م

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

03:06 ص

شوبير: أحمد فتحي لم يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

12:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى